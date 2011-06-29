Кернел купує завод Black Sea Industries в Іллічівському порту

Компанія Kernel Holding S.A. підписала 27 червня 2011 угоду про опціон з правом купівлі 100% акцій переробного заводу Black Sea Industries (BSI), розташованого поряд із зерновим терміналом компанії в Іллічівському порту.

Про це йдеться в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

Опціон із правом покупки може бути виконаний за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України. Компанія очікує, що переробний завод BSI почне працювати на повну потужність під керівництвом Kernel вже на початку нового сезону 2011-2012 рр.. Вартість угоди становить 140 млн. дол за умови відсутності боргових зобов'язань і грошових коштів.

"У вересні 2009 р. ми підписали з компанією BSI толлінгову угоду про надання Kernel права на переробку 230 тис. тонн соняшнику на рік. Тому нам добре відомий цей першокласний виробничий актив. Ми гідно оцінили не тільки його високу продуктивність, а й майже ідеальне місцерозташування. Останнє було основним фактором при прийнятті рішення, оскільки олію і шрот, які виробляються на переробному заводі, перевантажують безпосередньо через наш зерновий термінал на судна з метою експорту», - заявив голова ради директорів Kernel Holding SA Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ.

Він додав, що це придбання дає компанії не тільки пряму вигоду, а й додатковий ефект внаслідок синергії з терміналом в Іллічівську. «В результаті можуть бути знижені витрати на логістику в процесі нарощування обсягів олії і шроту, що експортуються через термінал. З початком нового сезону 2011-2012 рр.. ми плануємо відразу ж наростити обсяги переробки на цьому заводі до максимуму, до 500 тис. тонн насіння на рік, і таким чином довести наші спільні переробні потужності до переробки 2,6 млн. тонн насіння соняшнику на рік», - додав А. ВЕРЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Кернел - одна з найбільших в Україні агропромислових компаній.

Компанія входить до трійки лідерів експортерів зернових та соняшникової олії.

Компанія виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками "Щедрий ДАР", "Стожар", "Чумак Домашня", "Чумак Золота" на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олієекстракційних заводах.