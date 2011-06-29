У Криму знову продовжили штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму наприкінці минулого тижня, знову продовжили, тепер до п`ятниці - 29-30 червня у регіоні очікуються сильні зливи, град, пориви вітру швидкістю до 20 метрів на секунду.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

Крім того, сьогодні на річках південного берегу можливий підйом рівня води на 30-80 сантиметрів.