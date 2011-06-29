В Україні намолочено перший мільйон тонн ріпаку

В Україні на сьогодні намолочено перший мільйон тонн ріпаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Я думаю, що на даний момент перший мільйон тонн вже намолочено», - сказав він.

Н. БЕЗУГЛИЙ зазначив, що ріпак зібрано з площі 300 тис. га. Урожайність ріпаку на цих площах складає 28,5 центнерів з га, що на 3,5 центнера краще, ніж врожайність озимого ріпаку торік.

Н. БЕЗУГЛИЙ сказав, що краща врожайність ріпаку в Закарпатській області - 33 центнера з га, найгірша - у Дніпропетровській області - 21,5 центнерів з га.