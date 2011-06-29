Аграрний фонд 30 червня розпочинає проведення тендерів із закупівлі зерна

Аграрний фонд 30 червня починає проводити щотижневі тендери із закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Починаючи із завтрашнього дня, Аграрний фонд щотижня проводитиме тендери із закупівлі зерна. Завтра перший тендер», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. Він відзначив, що тендери проводитимуться із закупівлі пшениці, жита і гречки.

«У цілому Аграрний фонд, за нашими підрахунками, зможе закупити додатково до 2 млн. тонн зерна», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. При цьому він відзначив, що закупівлі зерна проводитимуться у липні-жовтні, і на сьогодні Аграрний фонд вже закупив за форвардними контрактами близько 900 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, для формування державного продовольчого резерву Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового урожаю через оператора ТОВ "Хліб Інвестбуд".

Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2011/12 маркетинговому періоді», для формування продовольчого резерву цього року буде здійснено закупівлю 1050 тис. тонн пшениці, 90 тис. тонн жита, 40 тис. тонн ячменю, 35,28 тис. тонн гречки, 30 тис. тонн кукурудзи, 247,6 тис. тонн цукру-піску.

Нагадаємо, «Хліб Інвестбуд» у статусі єдиного виконавця проведе поставки зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду, відповідну угоду підписано 4 березня 2011 року. Угодою передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м`якої 2-4 класу понад 786 тис. тонн, жита 1-3 класу – 99 тис. тонн і гречки – 10 тис. тонн. Ці культури будуть направлені на формування державного інтервенційного фонду. Закупівля проводитиметься за мінімальними інтервенційними цінами, які на сьогодні становлять на пшеницю, залежно від класу, від 1612 до 1792 грн./т, на жито – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.