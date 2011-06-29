Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив посилити контроль за ходом збиральної кампанії.

Про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

За його словами, припинення засухи і інтенсивні опади поліпшили стан зернових і дають надію на дещо більший урожай, ніж це очікувалося раніше через тривалу спеку.

А.КЛЮЄВ повідомив, що загальний обсяг збиральних робіт по групі ранніх зернових становить 12,4 млн. га, з них пшениці - 6,8 млн. га. «Слід не упустити оптимальні терміни і не втратити вирощений урожай. Тому прошу посилити контроль за ходом збирання хліба», - заявив перший віце-прем`єр-міністр. За його словами, особливу увагу слід звернути на дотримання вимог безпеки праці і пожежної безпеки безпосередньо на місцях збирання і зернових токах.

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив вжити низку заходів для забезпечення прискорення зростання виробництва в АПК. Він доручив Мінагропроду, Мінекономрозвитку, Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям сприяти сільгоспвиробникам в отриманні кредитів для проведення польових робіт у 2011 році. Крім того, доручено забезпечити постачання аграріям пально-мастильних матеріалів і мінеральних добрив за цінами виробника.

Також А.КЛЮЄВ дав доручення вжити заходів з оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур, починаючи з осінньої сівби поточного року, з урахуванням потреб внутрішнього продовольчого ринку.

Крім того, вказаним органам виконавчої влади доручено забезпечити постійний моніторинг і уточнення регіональних балансів попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції.