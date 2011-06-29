Завтра в Україні збережеться дощова, прохолодна погода

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у східних областях та на півночі Лівобережжя сильні дощі (вночі у північних та центральних областях місцями невеликий дощ).

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м / с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25 °; на високогір'ї Карпат і в горах Криму вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Київській області у четвер вночі місцями очікуються невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер східний, 5-10 м / с. Температура вночі 11-16 °, вдень 20-25 °. У Києві температура вночі 12-14 °, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Одеси, Ялти і Алушти 9-12°, у Феодосії 16°; в Дніпрі біля Києва 20°.