Україна більше ніж удвічі скоротила імпорт овочів борщового набору – експерти

Імпорт овочів борщового набору (цибуля, буряк, морква і капуста) до України за сезон 2010-2011 років (з липня по кінець червня) скоротився більш ніж удвічі порівняно з попереднім сезоном.

Про це йдеться на сайті «АПК-Інформ: овочі й фрукти».

Як відзначають фахівці компанії, експорт овочів за той самий період збільшився на 25%, а за перше півріччя поточного року – вдвічі.

«Завдяки порівняно високому рівню розвитку технологій і розширенню площ під овочами в 2010 р. Україна одержала непоганий урожай овочів і навіть змогла експортувати частину продукцію до Росії, де виробництво істотніше залежить від капризів погоди, - відзначив керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК. - Водночас, навіть попри зниження імпорту і зростання експорту, Україна в сезоні, що минає, залишалася нетто-імпортером овочів, хоча за сприятливіших умов, могла б бути великим експортером уже минулого сезону».

Останні оцінки аналітиків свідчать, що минулого сезону частка імпортних овочів борщового набору на українському ринку становила трохи більше 2%, а частка імпорту в загальному споживанні взагалі становила близько 1%. У новому сезоні, згідно з даними дослідження експертів «АПК-Інформ: овочі і фрукти», Україна буде доволі великим експортером овочевої продукції.