На Кіровоградщині розпочалася зернозбиральна кампанія

Аграрії Кіровоградської області розпочали збирання ранніх зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Кіровоградської облдержадміністрації повідомив заступник губернатора з питань АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.

За його словами, хід збиральних робіт стримується погодними умовами. На сьогодні врожай зібрано на площі 1,6 тис. га, обмолочено 4,3 тис. тонн ячменю. Середня врожайність культури становить 27 ц / га.

Б. АНДРЮЩЕНКО зазначив, що грозові зливи, які пройшли на території Кіровоградської області 24-28 червня, внесли корективи в розрахунки по збиранню врожаю.

«У деяких районах випала двомісячна норма опадів за декілька днів. За попередніми оцінками, наслідком злив стане скорочення площі збирання зернових на 10%. У той же час, прогнозується, що рентабельність зернових цього року буде не нижче торішнього рівня», - зазначив віце-губернатор.

Під урожай 2011 року господарствами всіх форм власності області проведено посів сільгоспкультур на площі 1,583 млн. га, у тому числі на 847 тис. га - зернових, на 670 тис. га - технічних (21,2 тис. га цукрових буряків, 458,3 тис. га соняшнику, 115,9 тис. га сої, 65,9 тис. га картоплі та овочів).

Очікується валове виробництво зерна обсягом 2,6 млн. тонн, 633 тис. тонн соняшнику, 677,4 тис. тонн цукрових буряків, 443,4 тис. тонн картоплі і 238,4 тис. тонн овочів.