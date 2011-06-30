У Росії затримано судно з трьома українцями на борту за незаконний вилов краба

23 червня підрозділом берегової охорони Росії в районі Татарської протоки (Сахалінська область) за звинуваченням у незаконному вилові краба було затримано судно «Атіка» (прапор Камбоджі), серед членів екіпажу якого - троє громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на Генеральне консульство України у Владивостоці.

За інформацією правоохоронних органів Росії, на борту судна виявлено близько 4,5 тонн живого краба.

За даними консульської установи, судно перебуває під арештом в порту Невельськ Сахалінської області.

Стан здоров’я членів екіпажу задовільний, судно забезпечено запасами продовольства, води та пального.