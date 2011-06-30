У Росії затримано судно з трьома українцями на борту за незаконний вилов краба
14:12, 30 червня 2011Агро
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23 червня підрозділом берегової охорони Росії в районі Татарської протоки (Сахалінська область) за звинуваченням у незаконному вилові краба було затримано судно «Атіка» (прапор Камбоджі), серед членів екіпажу якого - троє громадян України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на Генеральне консульство України у Владивостоці.
За інформацією правоохоронних органів Росії, на борту судна виявлено близько 4,5 тонн живого краба.
За даними консульської установи, судно перебуває під арештом в порту Невельськ Сахалінської області.
Стан здоров’я членів екіпажу задовільний, судно забезпечено запасами продовольства, води та пального.
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