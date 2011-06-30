"Укрлендфармінг" залучила у Deutsche Bank AG і Сбербанк Росії кредит на 600 млн. дол.

Аграрна компанія «Укрлендфармінг» залучила синдикований кредит у розмірі 600 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, цей кредит є найбільшою позикою, виданою за час незалежності приватній українській компанії іноземними кредиторами.

Кошти компанії надали німецький Deutsche Bank AG і Сбербанк Росії.

Лідменеджером операції виступила компанія «Трійка Діалог». Термін дії договору становить 5 років, кредитна ставка – Libor+8%.

За словами власника компанії «Укрлендфармінг» Олега БАХМАТЮКА, одержані кошти буде спрямовано на вирішення цілої низки завдань із стратегічного розвитку і розширення бізнесу. «За рахунок залучених ресурсів ми маємо намір спорудити два елеватори загальною потужністю 650 тисяч тонн одночасного зберігання зерна. Ці об`єкти будуть розташовані на Заході і Півдні країни. Ми маємо намір почати будівництво вже цього року і завершити його через 1-1,5 роки. Крім того, ми збираємося відновити парк сільськогосподарської техніки, а також рефінансувати попередні, дорожчі кредити, поліпшивши стан свого кредитного портфеля», - відзначив О.БАХМАТЮК.

Він також додав, що група «Укрлендфармінг» зберігає сильні можливості з генерації грошових коштів.

Довідка УНІАН. «Укрлендфармінг» є одним з найбільших в Україні виробників зернових і цукру, а також одним з провідних гравців ринку тваринницької продукції. Під управлінням компанії перебуває близько 500 тисяч га землі. Компанія володіє близько 65 тисяч голів великої рогатої худоби, займаючи до 20% ринку яловичини в Україні. У власності компанії 18 м`ясокомбінатів, 2 заводи з переробки шкіри, 6 насінних заводів, 6 цукрових заводів, три елеватори потужністю 645 тисяч тонн одночасного зберігання. Компанія також розвиває виробництво буряку і кукурудзи як енергетичних культур.