Мінекономрозвитку пропонує змінити порядок видачі ліцензій на імпорт цукру-сирцю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює зміни процедури видачі ліцензій на імпорт до України тростинного цукру-сирцю.

Відповідний проект наказу міністерства «Про внесення змін до положення про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю тростинного в межах тарифної квоти», опублікований на сайті відомства.

Згідно з документом, він розроблений для приведення власних нормативних актів у відповідність із зобов'язаннями України, визначеними процедурою розподілу тарифної квоти, згідно з умовами вступу України до СОТ.

У пояснювальній записці до документа говориться, що прийняття наказу дозволить спростити процедуру митного оформлення імпорту цукру-сирцю з тростини суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, забезпечить потреби внутрішнього ринку в стратегічно важливому продукті, а також не допустить неконтрольованого зростання цін на ринку продовольчих товарів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 28 лютого 2011 року прийняти постанову № 204, згідно з яким ліцензії на імпорт тростинного цукру-сирцю в рамках тарифної квоти видаватимуться за погодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства України та Державним агентством резерву України.