Аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна врожаю 2011 року. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними на четвер, 30 червня, ранні зернові та зернобобові культури скошені на площі 351,7 тис. га, що становить 3% від прогнозу, намолочено 1 млн. тонн зерна, середня врожайність - 28,6 ц / га (у 2010р. - 24,9 ц / га).

Озимий ячмінь скошений на 344,1 тис. га (28% від прогнозу), намолочено 983 тис. тонн, середня врожайність складає 28,7 ц / га. Озима пшениця зібрана з площі 3,1 тис. га і намолочено 10,4 тис. тонн.

За даними міністерства, на сьогодні збиральна кампанія проходить в АР Крим, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Закарпатській областях.

У відомстві нагадали, що прибирання підлягає 11,447 млн. га площ.