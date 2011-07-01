Львівська область планує експортувати насіння ріпаку до Бельгії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам в Брюсселі повідомив голова Львівської державної обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

“Сьогодні є конкретні пропозиції, зараз очікуємо підписання договору про наміри співпраці в рамках закупівлі насіння ріпаку”, - сказав він.

М.ЦИМБАЛЮК не уточнив назву бельгійської компанії, яка висловила зацікавленість у придбанні насіння ріпаку, зазначивши лише, що йдеться про обсяги експорту в десятки тисяч тонн.

“Я вже дав доручення своєму заступнику з аграрних питань Івану СТЕФАНИШИНУ вивчити, яка є потреба в збуті у тих підприємств, які на нашій території сіють ріпак”, - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

“Хоча моє особисте відношення дуже обережне, ми знаємо, наскільки ця технічна культура виснажує землю, але не настільки, щоб її не сіяти. Навпаки, якщо дотримуватись сівозмін, ця технічна культура також є необхідною в процесі вирощування сільськогосподарської продукції”, - додав М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор також повідомив, що в ході триденного візиту до Бельгії він отримав ряд інших пропозицій щодо інвестицій в економіку регіону, зокрема, щодо будівництва вітрових та гідроелектростанцій, а також експорту соняшникової олії.