Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна.

Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур». Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, що склалися на даний момент, втратять, принаймні, 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.