Експорт зерна в 2010-2011 МР становив майже 12 млн. тонн – УАК

Минулого маркетингового року (з липня 2010 по червень 2011 рр. - УНІАН) зернотрейдери експортували 11 млн. 950 тис. тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української аграрної конфедерації, про це заявив генеральний директор конфедерації Сергій СТОЯНОВ.

При цьому він повідомив, що перехідні залишки зернових становитимуть близько 7,5 млн. тонн.

За даними С.СТОЯНОВА, у червні експорт зерна становив 1 млн. 340 тис. тонн, зокрема, пшениці – більш як 600 тис. тонн, ячменю – більш як 240 тис. тонн, кукурудзи – більш як 460 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагрополітики прогнозує обсяг українського експорту зернових у 2011-2012 маркетинговому році на рівні 20-25 млн. тонн зерна.