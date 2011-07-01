У Полтавській області з 1 липня на 11% подорожчав хліб

У Кременчуці та Комсомольську (Полтавська обл.) З сьогоднішнього дня на 11%, або на 25 коп., - до 3 грн. подорожчала буханка білого хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на апаратній нараді начальник управління розвитку торгівлі та підприємництва Кременчуцького міськвиконкому Людмила Жорняк.

За її словами, Кременчуцький хлібокомбінат сьогодні сповістив керівництво Кременчука про підвищення ціни на хліб.

«Раніше вони у своєму листі завжди вказували все нові ціни на різні сорти хліба. Зараз вказали, що підвищилася ціна на білий хліб. Однак ми вже знаємо, що ціна виросла на всю їхню продукцію», - сказала Л. Жорняк.

Вона також повідомила, що основна причина підвищення ціни на хліб - підвищення ціни на газ.

Мер Кременчука Олег БАБАЄВ заявив, що керівництво міста та області вже готує перевірку на хлібокомбінаті, оскільки вважає, що причин для зростання ціни на хліб немає.

Довідка УНІАН. Кременчуцький хлібокомбінат є монополістом з постачання хліба в Кременчуці. Значна частина продукції реалізується в Глобинському, Кременчуцькому, Козельщанському, Кобеляцькому районах області.

ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. збільшило виробництво на 9% - до 14 тис. 731 т.

ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" у 2010 р. отримало 625 тис. грн. прибутку проти 372 тис. грн. збитків у 2009 р.