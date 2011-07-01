Держава визначила кращі комунальні підприємства лісогосподарської галузі в Україні

За результатами Національного Бізнес Рейтингу визначено першу п’ятірку комунальних лісогосподарських підприємств, які отримали нагороду «Комунальне підприємство 2010» . Переможці визначались за основними чотирма критеріями: 1) “обсяг реалізованої продукції”; 2) “чистий прибуток”; 3) “заробітна плата”; 4) “продуктивність праці”. Основними переможцями, що отримали «Національний сертифікат», нагороду «Комунальне підприємство 2010» за результатами статичної звітності у Державних органах статистики, стали такі лісогосподарські підприємства: * Комунальне підприємство “Святошинське лісопаркове господарство”, * Комунальне підприємство “Дарницьке лісопаркове господарство”, * Комунальне підприємство “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа”, * Комунальне підприємство Кам’янець-Подільської районної ради “Надра Кам’янеччини”, * Обласне комунальне спеціалізоване підприємство “Галсільліс”. Керівники даних підприємств нагородженні статус – нагородою «Професіонал галузі», повідомляється на сайті НБР. Дані про лідерів Національного бізнес-рейтингу публікуються в офіційному каталозі Торгово-промислової палати України – “Торгово-промислова України”.

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