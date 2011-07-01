Держава визначила кращі комунальні підприємства лісогосподарської галузі в Україні

15:33, 01 липня 2011
Агро
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За результатами Національного Бізнес Рейтингу визначено першу п’ятірку комунальних лісогосподарських підприємств, які отримали нагороду «Комунальне підприємство 2010» .

Переможці визначались за основними чотирма  критеріями: 1) “обсяг реалізованої продукції”; 2) “чистий прибуток”; 3) “заробітна плата”;  4) “продуктивність праці”.

Основними переможцями, що отримали «Національний сертифікат», нагороду «Комунальне підприємство 2010»   за результатами статичної звітності у Державних органах статистики,  стали такі лісогосподарські підприємства:

* Комунальне підприємство “Святошинське лісопаркове господарство”,

* Комунальне підприємство “Дарницьке лісопаркове господарство”,

* Комунальне підприємство “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа”,

* Комунальне підприємство Кам’янець-Подільської районної ради “Надра Кам’янеччини”,

* Обласне комунальне спеціалізоване підприємство “Галсільліс”.

Керівники даних підприємств нагородженні статус – нагородою «Професіонал галузі», повідомляється на сайті НБР.  Дані про лідерів  Національного  бізнес-рейтингу публікуються в офіційному каталозі Торгово-промислової палати України – “Торгово-промислова України”.

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