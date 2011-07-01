Похолодання затримало дозрівання озимих зернових - Мінагропрод

Стан озимих зернових культур залишається задовільним, але велика кількість опадів, зниження температурного режиму і висока відносна вологість повітря дещо затримали дозрівання більшості озимих культур, які знаходяться у фазі молочно-воскової та воскової стиглості зерна. На окремих площах спостерігається часткове вилягання посівів.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства Україні.

Разом з тим наголошується, що зміна агрометеорологічних умов сприяла поліпшенню ситуації зі станом сільгоспкультур, особливо пізніх зернових, технічних, овоче-баштанних і картоплі - на багатьох площах припинилася посуха і поповнилися вологозапаси грунту до хороших і оптимальних значень.

За даними Укргідрометцентру, в липні середня місячна температура очікується на 2 градуси вище норми, лише в східних областях, Приазов'ї та Криму близько до норми. Місячна сума опадів передбачається в межах норми, лише в західній частині трохи вище, а в східних областях - нижче норми.