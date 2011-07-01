Україна експортувала 12,1 млн. тонн зерна в 2010-2011 МР - УАК

Україна експортувала 12,1 млн. тонн зерна в 2010-2011 маркетинговому році.

Такі підсумкові дані сезону повідомила УНІАН прес-служба Української аграрної конфедерації з посиланням на генерального директора УАК Сергія Стоянова.

За даними УАК, у червні Україна таки відвантажила на зовнішні ринки 1,5 млн. тонн зерна, у тому числі 700 тис. тонн пшениці, 500 тис. тонн кукурудзи і понад 260 тис. тонн ячменю.

«Таким чином, сумарний експорт українських зернових з урожаю 2010 року склав 12,1 млн. тонн, у тому числі пшениці - 4 млн. тонн, ячменю - 2,7 млн. тонн, кукурудзи - 5 млн. тонн», - повідомив З . СТОЯНОВ.