ЄБРР подвоїв кредитну лінію для UkrFarm

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив удвічі кредитну лінію, яка була надана в 2010 році, для UkrFarm Funding Limited - до 40 млн. дол

Про це йдеться в прес-релізі ЄБРР, переданому УНІАН.

«Банк надає кредитну лінію компанії UkrFarm Funding Limited, яка використовує її для фінансування більше 70 сільськогосподарських компаній, що ведуть діяльність на півночі країни. Компанія UkrFarm повністю належить зареєстрованому холдингу «Українські аграрні інвестиції» (УАІ), основним акціонером якого є «Ренесанс Груп».

Надані кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності використання та врожайності земель, які вже обробляються, а також забезпечить повернення у сільськогосподарський оборот ще 50 000 га землі, в результаті чого загальний банк сільськогосподарських земель компанії UkrFarm збільшиться до 300 000 га до кінця 2013

Довідка УНІАН. Мета діяльності ЄБРР, власниками якого є 61 країна і дві міждержавні установи, полягає в сприянні переходу від центрального планування до ринкової економіки в країнах від Центральної Європи до Середньої Азії.

ЄБРР станом на 30 червня 2011 взяв на себе зобов'язання з надання в Україну більше 6,5 млрд. євро (9,3 млрд. доларів США) в рамках 276 проектів.