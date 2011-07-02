Присяжнюк: після реформи іноземцям не дозволять купувати землю

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК запевняє, що законопроектом про ринок землі не передбачено право іноземців на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це міністр заявив ефірі ток-шоу «Шустер-Live» в п`ятницю.

За його словами, уряд стоїть на позиції, що право купувати землю матимуть тільки громадяни України та держава.

При цьому, додав М.ПРИСЯЖНЮК, держава вважає, що селяни не мають вдатися до масового продажу землі, оскільки їхні паї з роками приноситимуть все більше і більше прибутків.

"Якщо буде завершена земельна реформі і прийнятий закон про ринок землі, право купівлі-продажу буде мати тільки громадянин України і держава у вигляді Державного земельного фонду", - наголосив він.

М.ПРИСЯЖНЮК назвав безпідставними закиди, що після земельної реформи іноземцям дозволять купувати сільгоспземлю.

"Цим законом передбачено, що ні юридичним особам, ні іноземним громадянам право купувати землю не буде надано. Взагалі не буде надано", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

Кабінет міністрів України 20 червня схвалив законопроект «Про ринок земель».