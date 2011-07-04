У Чехії бактерія E.coli виявлена в пляшках з мінеральною водою

У Чехії смертельно небезпечна бактерія E.coli, що викликає кишкову інфекцію, виявлена в пляшках з мінеральною водою.

Державна сільськогосподарська і продовольча інспекція терміново розпорядилася вилучити воду Aquila Aqualinea з магазинів і попередила покупців про те, що крупна партія цієї води може представляти небезпеку для здоров`я, повідомляє NEWSru.

Компанія-виробник води Karlovarske mineralni vody вилучила з обороту 33 тисячі пляшок і попросила покупців перевірити куплену раніше мінеральну воду - на пляшці вказаний термін придатності "до 20.05.2012".

В Європі від кишкової інфекції, викликаної бактерією E.coli, вже загинуло понад 50 чоловік. Спочатку спалах був зафіксований на півночі Німеччини. Передбачалося, що переносником небезпечних бактерій є огірки з Іспанії, але це припущення не підтвердилося. Потім фахівці припускали, що джерелом інфекції могла стати ферма в Нижній Саксонії.

У четвер медики висунули версію, що заражене бактерією E.coli насіння могло бути ввезене до Європи з Єгипту в 2009-2010 роках. Але й ця інформація пізніше була спростована єгипетським міністерством сільського господарства.

На початку червня фахівці Європейського центру з контролю і профілактики захворювань (ECDC) повідомили, що причиною захворювань є рідкісний тип E.сoli: цей штам, що мутує, раніше не був відомий, він стійкий до багатьох антибіотиків.