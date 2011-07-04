Компанія Nemiroff відновила випуск продукції

З 4 липня знову запущено виробництво на ДП НВК «Nemiroff», що простоювала з 23 травня в результаті силового захоплення підприємства частиною акціонерів.

Про це в коментарі УНІАН повідомила генеральний директор ДП УГК «Nemiroff» Алла ГЛУСЬ.

За словами А. ГЛУСЬ, 1 липня завод компанії був розблокований за допомогою правоохоронних органів для виконання рішення суду про її поновлення на посаді гендиректора. Невідкладно А. ГЛУСЬ почала вирішувати питання запуску виробництва.

Як зазначила А. ГЛУСЬ, «перша продукція, вироблена під брендом Nemiroff, буде відвантажена дистрибуторам в Україну для виконання компанією своїх зобов'язань і ліквідації дефіциту напоїв бренду на торгових полицях, що намітився останніми днями».

«З сьогоднішнього дня ми починаємо працювати в три зміни. Впевнені, що той збиток, який нанесений постачальникам, партнерам і державі через зупинку виробництва, може бути компенсований вже через місяць роботи підприємства», - заявила А. ГЛУСЬ.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг - один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється в 72 країни світу.

Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФГУП «Росспиртпром»). З жовтня 2010 продукція міжнародного бренду Nemiroff виробляється в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Минск Кристалл» (входить до структури концерну «Белгоспищепром»).

До структури холдингу входять Керуюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії й Торговельне представництво Nemіroff в Польщі, а також Nemiroff International з штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).