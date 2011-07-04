Головним санітарним лікарем Києва призначено Ортинського

Новим головним державним санітарним лікарем Києва, головним лікарем столичної міської санітарно-епідеміологічної станції призначено Ярослава Ортинського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні під час апаратної наради голова КМДА Олександр ПОПОВ представив Я. Ортинського.

За даними прес-служби, Я. Ортинський народився 25 липня 1963 року в м. Борислав Львівської області.

У 1986 році закінчив Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут за спеціальністю «гігієна, санітарія і епідеміологія».

Трудову діяльність розпочав у 1986 році на Воловецькій районній санітарно-епідеміологічній станції. З 1986 по 2004 рік працював в санітарно-епідеміологічних закладах міст Львова та Трускавця, де пройшов трудовий шлях від лікаря до завідувача відділенням.

З 2004-го по 2010 рік Я. Ортинський працював на санітарно-епідеміологічній станції Державного управління справами Президента України, з січня 2007 року обіймав посаду головного лікаря санітарно-епідеміологічної станції Державного управління справами Президента України.

З квітня 2010 року працював завідувачем санітарно-гігієнічного відділу Київської міської санітарно-епідеміологічної станції.

Попередній керівник столичної СЕС - Анатолій ПОНОМАРЕНКО - 8 червня Указом Президента призначений головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України.