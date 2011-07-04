Єврокомісія надасть Північній Кореї допомогу продовольством на 10 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято сьогодні.

Передбачається, що допомога буде спрямована в північні та східні провінції країни, де склалася найбільш важка ситуація з продовольством. При цьому основними одержувачами допомоги мають стати діти, вагітні жінки, госпіталізовані та літні люди.

Єврокомісія пообіцяла здійснювати суворий моніторинг на всьому шляху доставки допомоги та заявила про готовність припинити надання допомоги у випадку, якщо продовольство не досягне адресатів.

«Ми просто не можемо дозволити людям вмирати від голоду, і тому ми зобов'язалися стежити за доставкою на всіх етапах", - заявила комісар ЄС з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

Як відзначили в прес-службі Єврокомісії, останніми місяцями ситуація з продовольством в КНДР сильно погіршилася, а вміст зернових в наданих державою продовольчих пайках скоротилвся з 400 г на людину в день на початку квітня до 150 г у червні.