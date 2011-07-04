Завтра в Україні знову очікуються дощі, місцями грози

Завтра в Україні очікуються дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в західних областях вітер буде північно-західним, 5-10 м / с, температура вночі 6-11 °, вдень 14-19 °, на Закарпатті до 22 °; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10 ° тепла.

На решті території України вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м / с. Температура вночі 11-16 °, на узбережжі морів до 19 °, вдень 19-24 °, в Криму та Приазов'ї до 26 °.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 11-16 °, вдень 19-24 °. У Києві температура вночі 11-13 °, вдень 21-23 °.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-24 ° (в районі Одеси, Ялти, Феодосії й Алушти 16-18 °), у Дніпрі біля Києва 20 °.