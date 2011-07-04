Затяжні дощі знизили врожай ранніх зернових – Укргідрометцентр

Затяжні дощі трохи знизили врожай ранніх зернових, але водночас позитивно вплинули на стан технічних культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Офіційний прогноз ми складаємо 25 червня, за цим прогнозом ми чекали валовий збір (зерна – УНІАН) 43 млн. тонн. Офіційно ми уточнюємо прогноз 22 липня, і я думаю, що ми його зменшимо, але ненабагато, можливо, на 1 млн. тонн», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

За її словами, найбільших втрат урожаю зазнають області, де опади були найбільш інтенсивними. «Експертна оцінка дозволяє мені сказати, що на території Кіровоградської, Черкаської, окремих районів Київської, північних районів Миколаївської, де ці явища були найбільш інтенсивними, втрати врожаю можуть досягти 15-20%, але це не стосується всієї України», - уточнила вона.

Т.АДАМЕНКО повідомила, що за 10-12 днів дощів випало 2,5-3,5 місячної норми, і «можна говорити не про ефективність цих опадів, а про збитки». Ці погодні умови збіглися у часі з дозріванням ранніх зернових. За словами фахівця, сильні дощі, висока вологість повітря, перезволоження ґрунту зробили неможливим вихід техніки на поля, а на сьогодні на більшості площ зерно озимої пшениці досягло воскової, а місцями і повної зрілості, і щодня затримки зі збиранням врожаю призводить до його втрат. Крім того, якщо не зібрати вчасно врожай, з`являється загроза проростання зерна у колосі, що погіршить його якість і зменшить зміст клейковини і знизить хлібопекарські властивості. У районах, де сума опадів перевищила 100 мм, склалися умови для зменшення натури зерна. Крім того, погодні умови призвели до вилягання посівів. «За оцінками наших метеорологічних станцій, які проводять моніторинг стану посівів, на сьогодні на території центральних областей площа вилягання ранніх хлібів досягає до 20% поля, а там, де відзначалися найінтенсивніші зливи, там до 40-60%. Це надалі ускладнюватиме роботу техніки», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що дощі, що пройшли, забезпечили хороші умови для розвитку технічних культур. «У більш виграшному становищі опинилися такі культури, як кукурудза, соняшник і цукровий буряк. Площі під ними оптимально зволожені, і з припиненням дощів і підвищенням температури, особливо для соняшнику і кукурудзи, складуться дуже сприятливі умови», - повідомила Т.АДАМЕНКО.