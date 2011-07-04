Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю картоплі через посуху у травні

Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю картоплі внаслідок посухи на початку травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського метеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, в другій половині травня, коли починається клубнеобразование, в Україні наголошувалися дуже високі температури на глибині утворення картоплі. Через це спостерігалися такі явища, як формування великої кількості дуже дрібних картоплин, або воно взагалі припинялося. «Зараз ситуація покращає, але хорошого урожаю чекати не слід, тому що дія це необоротно», - повідомила експерт, не уточнивши об`єму очікуваного урожаю цієї культури.

Щодо затяжних дощів, які наголошувалися в Україні в останню декаду, по словах Т.Адаменко, погода, яку спровокував циклон, характеризувалася активною грозовою діяльністю, великою кількістю граду, і нанесла збитки не тільки сільському господарству країни в цілому, але і окремим господарствам. «Багато було пошкоджень, знищені окремі поля плодових і овочевих культур», - відзначила вона, додавши, що умови для розвитку овочів, зокрема огірків, помідор, склалися несприятливі, оскільки було мінімум сонячного світла, слабкий або взагалі не було літа бджіл і запилення, «але через тиждень все видужає».