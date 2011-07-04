У Маріуполі зареєстрований новий випадок захворювання на холеру – СЕС

У Маріуполі Донецької області був зареєстрований один новий, 20-й, випадок захворювання на холеру у 59-річного жителя Орджонікідзевського району, який працює в одній з будівельних організації міста.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що чоловік, який захворів, незважаючи на заборону, купався і ловив рибу в річці Кальміус.

Епідеміологи констатували, що всього в Маріуполі зареєстровано 20 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном (О1 серогруппи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових осіб.

17 хворих і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані.

На сьогодні в Маріуполі продовжують лікування троє хворих, стан їх здоров`я стабільний.

В обласній СЕС також зазначили, що в Маріуполі вже обстежено на холеру 183 особи без певного місця проживання, зокрема 73 особи у зв`язку з реєстрацією 28.06.2011 р. випадку захворювання на холеру серед даного контингенту. У 166 осіб результат виявився негативний, у решти - дослідження ще не закінчені.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнища холери в Маріуполі продовжується, зазначається у повідомленні.