У Києві планують реконструювати понад 20 парків та скверів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні комунальне об’єднання «Київзеленбуд» презентувало проекти реконструкції столичних парків та скверів.

Зокрема, планується облаштувати територію біля бібліотеки імені В.І.Вернадського (у районі Московської площі, біля входу до станції метро «Деміївська» з боку просп. 40-річчя Жовтня). Тут встановлять систему поливу, висадять нові дерева та кущі, квітники та облаштують доріжки.

При виїзді на Голосіївську площу (вул. Васильківська, 2), неподалік від станції метро «Голосіївська» заплановано також облаштувати доріжки та висадити нові рослини.

Також планується озеленити паркову зону Дніпровської набережної від просп. М. Бажана до вул. А.Ахматової.

До переліку зон, які у цьому році підлягають реконструкції, увійшов і сквер, що на вул. Петра Григоренка, 38-40, де заплановано посадити живу огорожу, газони, квітники, облаштувати доріжки та встановити лави і урни.

Встановлення урн та альтанок передбачається також у парку «Молодіжний» (Деснянський район). Також на цьому об’єкті заплановано відремонтувати дитячий майданчик та амфітеатр, облаштувати поливно-зрошувальну систему.

До того ж, планується провести капітальний ремонт у парку на Русанівській набережній. Тут передбачено і створення квітників, і висадження кущів, і облаштування доріжок, оновлення газонів тощо.

Найближчим часом «Київзеленбуд» пропонує реконструювати сквер на вул. Мате Залки біля кінотеатру «Братислава». На цьому об’єкті заплановано облаштування мережі зовнішнього освітлення, встановлення декоративних елементів, дитячого ігрового майданчику та металевої декоративної огорожі. Крім того, у цьому сквері висадять дерева, кущі, квітники, альпійські гірки та відновлять газони.

У Маріїнському парку пропонується відновити систему поливу, а у сквері «Цитадельний» встановити огорожі.

У планах комунального об’єднання «Київзеленбуд» також створення парку «Міський сад» на схилі вздовж вул. Грушевського, скверу №1 на Контрактовій площі, скверу біля кінотеатру «Жовтень» та скверу на вул. Клименка.