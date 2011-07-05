Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вночі на Волині, вдень у Карпатах, Прикарпатті і Закарпатті місцями сильні дощі.

У східних областях, Приазов'ї та Криму без опадів, лише вдень на сході місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, вдень 19-24 °, у західних областях 16-21 °; у південній та східній частині вночі 12-17 °, вдень 23-28 °; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10 ° тепла.

У Київській області в середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, вдень 19-24 °. У Києві температура вночі 12-14 °, вдень 21-23 °.

Сьогодні температура води в Чорному морі 18-22 ° (в районі Алушти 13 °, Ялти 16 °), в Азовському морі 23-25 ​​°, в Дніпрі біля Києва 20 °.