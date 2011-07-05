Мінагропрод прогнозує збільшення фуражного зерна у врожаї 2011 року

Міністерство агарної політики прогнозирує збільшення частки фуражного зерна у врожаї 2011 року внаслідок злив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у відповідь на запитання журналистів, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Звичайно, через дощі продовольчого зерна буде менше», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК і додав, що на сьогодні спеціалісти проводять розрахунки і до кінця тижня ці показники будуть відомі.

За словами міністра, тепер внаслідок тривалих дощів на полях вже помічено такі негативні факти, як проростання пшениці у колосі. «Вже критична маса дощів накопичилась, і ми сподіваємося на прогнози синоптиків Гідрометцентру, згідно із яким у середу-четвер циклон дощів закінчиться. І сподіватимемося, що нам вдасться зібрати обсяг врожаю, який прогнозувал», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК. Сьогодні міністерство не знижувало прогноз валового збору зерна, - додав міністр.

При цьому вын висловив сподывання, що дощі дають надію розраховувати на гарний врожай цукрового буряку і кукурудзи.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, врожай зерна у поточному році становитиме 45 млн. тонн.