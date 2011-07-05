ВР планує посилити контроль за використанням земельних ресурсів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 252 із 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель». Зокрема, державний контроль за дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Законопроектом визначені повноваження центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині збереження родючості ґрунтів. До них належить здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, запровадження яких передбачено проектами землеустрою; зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення; своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.

Відповідно до законопроекту, державний контроль за дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Даним законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про охорону земель». Ними передбачається, що держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами шляхом компенсування сільськогосподарським товаровиробникам витрат понесених на виконання заходів з підвищення родючості ґрунтів за умови позитивного балансу поживних речовин та відшкодування землекористувачами коштів до державного бюджету при від’ємному балансі.

Проектом закону передбачено, що нормативи показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур визначають рівень поживних речовин, що витрачаються рослинами на формування одиниці продукції та оцінку результатів господарювання і ефективності використання земельних ресурсів.

В законопроекті передбачається, що в складі Державного бюджету України утворюється Державний фонд економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів. Порядок утворення і використання коштів Державного фонду економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів встановлюється Кабінетом міністрів України.