ЄС тимчасово заборонив імпорт насіння бобів з Єгипту

Брюссель. ЄС тимчасово – до 31 жовтня - заборонив імпорт насіння бобів з Єгипту через підозру в їх причетності до спалаху кишкових захворювань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні країнами-членами Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга і здоров`я тварин за пропозицією Єврокомісії.

Крім того, ЄС вирішив відкликати все уже увезене до Європи насіння бобів з Єгипту в 2009-2010 році і знищити його.

Підставою для рішення про припинення імпорту і відкликання раніше увезеного насіння стала опублікована сьогодні доповідь Європейського агентства продовольчої безпеки.

Згідно з цим документом, два спалахи кишкових захворювань, викликаних паличкою E. coli, могли бути спричинені насінням бобів з Єгипту – в Німеччині і у французькій провінції Бордо.

У 2010 році ЄС імпортував з Єгипту 49 тис. тонн насіння бобів на загальну суму 56 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, влада Німеччини вперше повідомила Єврокомісію про спалах захворювань, пов`язаних з паличкою E. Coli, 22 травня цього року.

За цей період у Європі від захворювань, викликаних паличкою, загинуло 48 осіб, з них 47 – жителі Німеччини і одна громадянка Швеції.