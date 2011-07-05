ВР віднесла торфовища до особливо цінних земель

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено віднести до особливо цінних земель торфовища, що використовуються в якості земель сільськогосподарського призначення. Крім того передбачено, що земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуповуватися) для видобування торфу.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для використання у суспільному виробництві.