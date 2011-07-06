Клюєв просить НБУ посприяти пролонгації кредитів аграріям. Їз вже понад 32 млрд.грн.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ просить Національний банк сприяти пролонгації кредитів, які були взяті сільгоспвиробниками.

Як передає кореспондент УНІАН, із таким проханням до НБУ він звернувся сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Хочу звернутися до Національного банку України з проханням сприяти пролонгації раніше наданих кредитів сільгосптоваровиробникам і корпораціям, які працюють на сільгоспринку», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що розмір кредитів, наданих сільгоспвиробникам, перевищив 32 млрд. грн., зокрема на строк до 1 року – 12,3 млрд. грн.

При цьому, за словами А.КЛЮЄВА, враховуючи складні погодні умови, деякі комерційні банки наполягають на достроковому поверненні кредитів, наданих сільгоспвиробникам.