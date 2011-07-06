Через погодні умови у низці областей знизиться врожайність зернових - Клюєв

Через сильні дощі, що пройшли, у низці областей України погіршиться врожайність колосових зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Прогнозується погіршення урожаю озимої і ярової пшениці у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Вінницькій, Київській, Миколаївській і Дніпропетровській областях», - сказав він.

Водночас віце-прем`єр відзначив, що за рахунок поліпшення стану посівів кукурудзи можна надолужити втрати урожаю від колосових культур.

При цьому А.КЛЮЄВ повідомив, що, за останніми даними, врожай зібрано з 752 тис. га і намолочено понад 2,1 млн. тонн зерна.

Він також доручив Міністерству аграрної політики і продовольства уточнити прогноз урожаю поточного року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, цього року в Україні посіяно 15,7 млн. га зернових. Очікуваний врожай зернових – 45 млн. тонн проти 39 млн. в 2010 році.