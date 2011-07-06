Кабміну доручено вжити заходів для утримання закупівельних цін на зерно

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду вжити заходів щодо недопущення зниження закупівельних цін на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

А. КЛЮЄВ зазначив, що перед появою зерна нового врожаю закупівельні ціни на зерно в Україні різко знизилися, і це ставить в нерівні умови сільгоспвиробників держави.

"У мене доручення Мінагрополітики і Мінекономрозвитку вжити додаткових заходів по утриманню закупівельних цін на внутрішньому ринку зерна як мінімум на беззбиткової рівні", - сказав віце-прем'єр.