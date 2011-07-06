Клюєв доручив Мінфіну виділити Аграрному фонду всі кошти для закупівлі зерна

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів виділити Аграрному фонду весь обсяг коштів для закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручення Мінфіну забезпечити виділення коштів для закупівлі зерна Аграрним фондом у повному обсязі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день затягується робота із проведення тендерів за спотовими закупівлями зерна.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ заявив, що Аграрний фонд 30 червня починає проводити щотижневі тендери із закупівлі зерна.

Він зазначив, що тендери проводитимуться із закупівлі пшениці, жита й гречки.

«Загалом Аграрний фонд, за нашими підрахунками, зможе купити додатково до 2 млн. тонн зерна», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. При цьому він зазначив, що закупівлі зерна проводитимуться в липні-жовтні, й на сьогоднішній день (29 червня) Аграрний фонд уже купив за форвардними контрактами близько 900 тис. тонн зерна.