Через дощі обсяг фуражного зерна врожаю 2011 року збільшиться на 15%

У результаті дощів в Україні якість зерна врожаю поточного року погіршиться і обсяг фуражного зерна виросте з очікуваних 45% до 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Ми розуміємо, що якість зерна погіршиться і частина зернових буде переведена у фуражну групу... На сьогодні ми прогнозуємо, що фуражного зерна буде близько 60%, а продовольчого - 40%”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, цього року в Україні зерновими засіяно 15,7 млн. га. Очікуваний урожай – 45 млн. тонн проти 39 млн. в 2010 році.