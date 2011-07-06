Мінагропрод поки що не бачить підстав для зміни прогнозу врожаю зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України на сьогодні не бачить підстав для зміни прогнозу врожаю зернових цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 6 липня, на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми на сьогодні поки що не коригуємо обсягів валового виробництва зерна. Ми залишаємо цифру в 45 млн. тонн.», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. Зокрема, він відзначив, що врожай пшениці очікується в обсягу 19,1 млн. тонн, ячменю – 8 млн. тонн, кукурудзи на зерно – 15,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що через дощі в низці областей України погіршиться врожайність колосових зернових культур.

За даними Мінагрополітики, цього року в Україні зерновими засіяно 15,7 млн. га. При цьому очікуваний врожай – 45 млн. тонн проти 39 млн. в 2010 році.