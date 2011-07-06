Аграрний фонд має 1,46 млн. тонн зерна пшениці та жита

13:48, 06 липня 2011
Агро
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На сьогоднішній день Аграрний фонд має в своєму розпорядженні 1 млн. 460 тис. тонн зерна пшениці та жита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 6 липня, на брифінгу повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він уточнив, що Аграрний фонд провів форвардні закупівлі 900 тис. тонн і залишки зерна 2009-2010 років становлять 560 тис. тонн.

“Таким чином, у нас є 1 млн. 460 тис. тонн пшениці та жита. Разом із регіональними фондами держава в резерві матиме 3 млн. тонн зернових. Це достатньо рекордна цифра”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. Він також зазначив, що такий обсяг зерна в Аграрному фонді дозволить відмовитися від регулювання експорту зернових.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ заявив, що Аграрний фонд 30 червня починає проводити щотижневі тендери із закупівлі зерна.

Він зазначив, що тендери проводитимуться із закупівлі пшениці, жита та гречки.

 

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