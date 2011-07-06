“Оболонь” розширює лінійку ТМ “Живчик”

Корпорація “Оболонь” почала випуск нового безалкогольного соковмісткого напою “Живчик Вишня”.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно із повідомленням, основою нового напою стали вишневий сік і екстракт шипшини.

“Живчик Вишня” представлений в ПЕТ упаковці об`ємом 0,5 л, 1 л і 2 літри. Вартість нового напою на рівні основної лінійки.

Довідка УНІАН. АТ «Оболонь» – національний виробник пива, безалкогольних та слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води України. До складу корпорації входять головний завод у Києві і 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».