ЄБА проти експортних мит на сільгосппродукцію

Європейська Бізнес Асоціація стурбована ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо введення експортного мита на сільськогосподарську продукцію (жито, овес, гречку, просо, рапс, сою), а також оподаткування виробленої в Україні соняшникової олії експортним митом у розмірі 10%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ЄБА.

«Ми, виражаючи точку зору аграрного співтовариства країни, наполягаємо на тому, що експортні мита на зернові повинні бути скасовані. Асоціація підкреслює, що потенційне введення експортного мита не може бути реалізоване без попереднього дослідження ситуації на ринку і консультацій з провідними гравцями аграрного сектора, що є украй негативною тенденцією, яка може привести до нестабільності і дисбалансу аграрного ринку», - заявила виконавчий директор ЄБА Ганна ДЕРЕВЯНКО.

«Введення експортних мит, особливо на соняшникову олію у розмірі 10% приведе до переходу від експорту фінального продукту переробки (соняшникова олія) до експорту сировини, яка буде вигідною для основних конкурентів України на світовому аграрному ринку. Таким чином, спрацює ефект доміно, який приведе до різкого зменшення ефективності маслоперерабатывающих потужностей, скороченню кількості інвестицій в дану галузь і, відповідно, притоки засобів до бюджету країни від платників податків. ЄБА вважає, що впровадження додаткових обмежень експорту зерна і соняшникової олії є істотним дестабілізуючим чинником для інвестиційної привабливості України, бізнес-клімату і продовольчої безпеки країни», - додала вона.

На думку фахівців асоціації, у разі ухвалення даної норми знівелюють міжнародні зобов`язання, які узяла на себе Україна при вступі до Усесвітньої торгової організації, погіршають конкурентні умови і стабільність внутрішнього ринку сільгосппродукції, а також буде завдана шкоди репутації України, як основному експортерові соняшникової олії на світовому ринку. Крім того, в ЄБА вважають, що введення експортного мита у розмірі 10% на соняшникову олію спричинить погіршення умов діяльності місцевих олієпереробні підприємства до критичного рівня, оскільки збільшиться експорт сировини, тобто соняшникового насіння. «Занепад індустрії, яка є однією з найперспективніших у країні і є однією з конкурентоздатних галузей України на світовому ринку, який демонструє найвищі темпи розвитку, є неприпустимим. Якщо будуть введені експортні мита, істотно зменшиться приплив іноземних інвесторів у галузь і буде завданий збиток вже існуючим інвесторам», - відзначають в асоціації.

Вже введені законом № 3387-VI від 19.05.2011 експортні мита на ячмінь, кукурудзу і пшеницю «лягли тягарем на плечі фермерів у контексті поточної кон`юнктури ринку». «Отже, можливі нововведення щодо додаткового експортного мита на рапс, сою і соняшникову олію разом поставлять під загрозу не тільки експорт урожаю сезону 2011-2012 і інтереси гравців ринку, зокрема, сільгоспвиробників, але і розвиток аграрної галузі України в цілому», - відзначають в ЄБА.

При цьому в асоціації вважають, що запропоновані Мінекономрозвитку 8% експортне мито на сою і 11% на насіння рапсу є необгрунтованими, через те, що попит на виробництво даних культур для внутрішнього користування мінімальний, і ці культури є майже виключно орієнтованими на експорт. Крім того, велика кількість форвардних договорів на експорт сої і рапсу вже поміщена, тому мито може нанести прямі збитки фермерам.

Як повідомляли ряд ЗМІ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує проект закону «Про ставки вивізного (експортною) мита на окремі види сільськогосподарської продукції і про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і про ставки вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур», яким, зокрема, пропонується ввести експортні мита на жито, овес, гречку і просо у розмірі 50% від митної вартості товару. Експортне мито на соєві боби пропонується встановити у розмірі 8%, але не меншого 30 евро/т; насіння рапсу — 11%, але не меншого 53 евро/т; соняшникова олія — 10%, але не меншого 90 евро/т. У проекті наголошується, що мита можуть бути введені до 1 липня 2012 року.

На сьогодні вказаний проект документа ще не обнародуваний.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) - неприбуткова організація, яка об`єднує понад 800 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють на Україні. ЄБА була створена в 1999 році.