Харківська область прогнозує збільшення врожаю гречки в 3,5 рази - до 27 тис. тонн

Харківська обласна державна адміністрація прогнозує, що врожай гречки в регіоні цього року перевищить 27 тис. тонн, що в 3,5 рази більше в порівнянні з показниками минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій Алексейчук.

Він уточнив, що в поточному році гречка посіяна на площі 25,8 тис. га.

В. Алексейчук підкреслив, що наступного року проблем із забезпеченням споживачів крупою гречки не буде, і її вартість складе в межах 10-12 грн. / кг.

Як повідомляв УНІАН, збиральна кампанія в регіоні ще не розпочалася, однак південні райони області мають намір приступити до збирання врожаю в найближчі дні.