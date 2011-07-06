Посилено відповідальність за забруднення лісів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів»

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла цей закон 16 червня.

Відповідно до закону, пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами, що викликає його усихання чи захворювання, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.