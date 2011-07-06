Москва. Росія вводить заборону на ввезення насіння з Єгипту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО сказав сьогодні, 6 липня, на прес-конференції в Москві.

«Дані, які ми отримали додатково, дають нам підстави закрити ще рослинну їжу з Єгипту», - сказав Г. ОНІЩЕНКО.

За його словами, заборона стосується ввезення насіння, паростків бобових, буряка, рукколи, гречки, гірчиці.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Євросоюз тимчасово - до 31 жовтня - заборонив імпорт насіння бобових з Єгипту через підозру в їх причетності до спалаху кишкових захворювань.

Крім того, ЄС вирішив відкликати всі вже ввезені в Європу насіння бобів з Єгипту в 2009-2010 році і знищити їх.

Підставою для рішення про припинення імпорту та відкликання раніше ввезених насіння стала опубліковану доповідь Європейського агентства продовольчої безпеки.

Згідно з цим документом, два спалахи кишкових захворювань, викликаних паличкою E. coli, могли бути викликані насінням бобів з Єгипту - у Німеччині і у французькій провінції Бордо.

У 2010 році ЄС імпортував з Єгипту 49 тис. тонн насіння бобів на загальну суму 56 млн. євро.

Влада Німеччини вперше повідомили Єврокомісії про спалах захворювань, пов'язаних з паличкою E. Coli, 22 травня цього року.

За цей період в Європі від захворювань, викликаних паличкою, загинули 48 осіб, з них 47 - жителі Німеччини і одна громадянка Швеції.