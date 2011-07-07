У Каховці відновив виробництво завод з переробки сої

Завод з переробки сої у Каховці (раніше - ЗАТ «Каховка Пром-Агро», Нова Каховка, Херсонська область) відновив виробництво.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказав голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, за словами губернатора, він разом з нинішнім власником заводу Дмитром ФІРТАШЕМ взяв участь в урочистому пуску виробничих потужностей підприємства.

Також на прес-конференції М.Костяк повідомив, що в особистій розмові Д.Фірташем висловив сподівання зробити в регіоні великі форвардні закупівлі соєвої сировини для завантаження потужностей підприємства.

За словами губернатора, поточний урожай сої у Херсонській області очікується на рівні 300 тис. т, а потреби підприємства Д.Фірташа – 170-180 тис. тонн.

Також, за словами М.Костяка, підприємство буде орієнтовано на експорт своєї продукції.

Нагадаємо, у квітні голова Херсонської ОДА Микола КОСТЯК домовився з відомим українським бізнесменом, акціонером банку «Надра» Дмитром ФІРТАШЕМ про відновлення виробництва на заводі з переробці сої ЗАТ «Каховка Пром-Агро».

Як повідомляв УНІАН, представники «Каховка Пром-Агро» заявляли про спробу рейдерского захоплення підприємства банком «Надра». Як повідомив партнер юридичної фірми «IMG Partners», в 2006 році банк виступив партнером по співфінансуванню відкриття нового заводу по виробництву спеціальних комбікормів, надавши кредитну лінію підприємству на суму близько 190 млн. грн. У серпні 2009 року банк ініціював дострокове погашення кредитів.

У свою чергу банк «Надра» заявив, що "Каховка Пром-агро" протягом 2009-2010 рр. не обслуговувало наданий банком кредит і відмовилося підписати угоду про реструктуризацію довга.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Каховка Пром-агро» засновано в 2006 році. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, на виробництві нерафінованого масла.

«Каховка Пром-агро» ввело в експлуатацію маслоэкстракционный завод в Новій Каховці в квітні 2009 року.

За даними Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, 100% акцій ЗАТ володіє компанія Dancroft Holdings Limited (р. Никосия, Кіпр).