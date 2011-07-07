Закон про земельний кадастр не передбачає системи доступу до банку даних про землю - експерт

Проект Закону "Про Державний земельний кадастр" не передбачає системи доступу громадян до банку даних про землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у ході круглого столу, присвяченого проблемам ринку землі, керівник ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні" Максим ФЕДОРЧЕНКО.

"Кожне зацікавлена ​​особа могла б отримати повну вичерпну інформацію включно з ім'ям власника, однак на сьогодні такого доступу не передбачено", - зазначив він.

На думку М. ФЕДОРЧЕНКА, вільний доступ до інформації банку даних про землю є одним з найважливіших при прийнятті даного законопроекту.

Як повідомлялося, Верховна Рада України (ВР) сьогодні, 7 липня, прийняла у другому читанні та в цілому проект закону "Про Державний земельний кадастр", яким передбачено оновлення базових положень з ведення Державного земельного кадастру, що містяться у чинному Земельному кодексі.