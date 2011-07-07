Верховна Рада прийняла закон про Державний земельний кадастр

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про Державний земельний кадастр".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 260 народних депутатів з 367, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташованих в межах Державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками та користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин; ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійсненні землеустрою; проведенні оцінки землі; та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних і паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних і паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону, він є державною власністю.

Систему органів, які здійснюють ведення Державного земельного кадастру, складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

У кадастр включаються такі відомості про картографічній основі: склад відомостей, які відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, який створив картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об'єктами Державного земельного кадастру є землі в межах державного кордону України; в межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при його формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також у тому числі за рахунок стягнення плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей в Державний земельний кадастр, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, крім низки пунктів.